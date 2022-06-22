В Германии на следующей неделе начнется обучение украинских военных работе с РСЗО Мars-II.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время своего выступления в Бундестаге, сообщает RND.

По словам Ламбрехт, Германия поставит Украине три системы данного типа. Такое же количество боевых единиц поступит от Британии и четыре от США.

Отметим, что три немецкие РСЗО Mars II и несколько сотен ракет к ним будут доставлены в Украину не раньше, чем через месяц.

А США пообещали доставить РСЗО HIMARSв Украину до конца июня.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.