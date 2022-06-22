Великобритании потребуется несколько лет, чтобы восполнить запасы вооружения, истощенные в связи с поставками в Украину.

Об этом заявил начальник генштаба Великобритании Тони Радакин, выступая в Комитете лордов по международным отношениям и обороне, передает Independent.

"Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении", – сказал он.

Отвечая на вопросы, адмирал Радакин также сказал, что может пройти "от пяти до 10 лет", прежде чем Великобритания сможет развернуть дивизию, способную сражаться вместе с силами США.

"Мы могли бы выставить дивизию сейчас, но это не та, которую мы хотели бы", – объяснил он.

Недавно стало известно, что Великобритания поставит в Украину более 20 самоходных артустановок М109 с дальностью стрельбы в 24 км.

Также сообщалось, что в Великобритании собираются отправить Украине больше противокорабельных ракет.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.