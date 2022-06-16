Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллеc.

По его словам, Британия приобрела САУ у бельгийской оружейной компании. Она их отремонтирует и направит в Украину.

Американская самоходная артиллерийская установка М109 была создана в период между 1953 и 1960 годом, чтобы заменить САУ М44. Украина продолжает усиливаться западными системами и одним из вариантов именно М109. Производились до 2003 года. Дальность стрельбы - 24 км.

М109 считается самой массовой в мире. В настоящее время она находится на вооружении более чем в 40 странах. Многие страны-покупатели создали свои собственные модификации этих систем.

САУ М109 обеспечивают большую мобильность на поле боя и уровень баллистической защиты, чем гаубицы М777 с таким же калибром.

Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, американская самоходная артиллерийская установка М109 одной из модификаций уже поступила в Украину. Также Киев уже получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море.

Ранее мы писали, что Британия призвала Запад передать Украине тяжелое вооружение, но не готова взять обязательства по РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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