Министерство обороны США в рамках нового пакета военной помощи отправили в Украину очередную партию дальнобойных буксируемых гаубиц калибра 155-мм М777.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

"Гаубица М777 Корпуса морской пехоты США загружена на самолет C-17 Globemaster III Военно-воздушных сил США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украины", — сказано в нем.

Минобороны США также опубликовало фотографию, на котором видно как морские пехотинцы грузят гаубицу на борт транспортного самолета.

Погрузка гаубицы М777 на борт C-17 Globemaster III. Фото: Минобороны США

Напомним, Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд.

Также мы писали, что Норвегия передала ВСУ 22 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 с боеприпасами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.