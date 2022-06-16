Обещанные немецкие реактивные системы залпового огня могут быть доставлены в Украину в июле или августе. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, ФРГ передадут Киеву три реактивные системы залпового огня Mars II и несколько сотен ракет к ним, пишет Spiegel.

Ракеты, которые Украина получит от Германии имеют дальность до 84 км.

Напомним, Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киеве. По данным советника главы министра внутренних дел Виктора Андрусива, они везут Украине кандидатство в ЕС и просьбу возобновить переговоры с РФ.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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