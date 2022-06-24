Появились подробности ночного обстрела пригорода Запорожья. Россияне атаковали из РСЗО поселок Балабино, который примыкает к Коммунарскому району областного центра.

Об этом сообщила Запорожская военная администрация в телеграм-канале.

Несколько домов разрушены, пострадал один человек.

Отметим, что губернатор Александр Старух ранее сообщал о попадании по объекту инфраструктуры.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.