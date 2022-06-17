В городе Пологи Запорожской области загорелся химический завод "Коагулянт".

Об этом сообщила в Телеграм областная военная администрация.

"16 июня в 19:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Пологах. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит складское помещение завода "Коагулянт" на общей площади 800 кв. м. В неэксплуатированном сооружении хранились лаки и краски, которые раньше использовались в технологическом процессе. Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций для предотвращения повторных возгораний", - сказано в посте.

В ОВА добавили, что благодаря правильно выбранному направлению тушения удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные сооружения. Химической угрозы населению города и области нет.

Сейчас подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия. Причина пожара устанавливается. Данные о пострадавших уточняются.

От ГСЧС привлекали три единицы техники и 25 спасателей.

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