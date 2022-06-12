Киеве сообщают о мощном пожаре. Едкий дым и запах гари ощущают жители левобережной части Киева в районе проспекта Петра Григоренко.

Пользователи Telegram публикуют фото и видео пожара и дыма. По сообщениям, пожар сильно разгорается.

"Читатели сообщают что на проспекте Петра Григоренко что-то очень сильно горит. Предварительно известно, что пожар очень быстро разгорается. Многие жалуются на сильный запах гари в том районе, рекомендуем закрыть окна, дым очень едкий", - отметили авторы канала "Типичный Киев".

Государственная служба по ЧС пока не комментирует ситуацию. Поэтому официальной информации о причине возгорания нет.

Фото: Telegram/Типичный Киев

Ранее "Страна" рассказывала, что в Донецкой области загорелась крупнейшая в Украине ТЭС. Она загорелась вследствие обстрела оккупантов.

Также мы писали о том, что в Киеве 11 июня утром вспыхнул пожар на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы. Пресс-служба сообщила, что на месте для тушения пожара работали две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.