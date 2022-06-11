В Киеве 11 июня утром вспыхнул пожар на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям Украины.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

"На место были направлены спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание произошло в вытяжке ресторана с распространением огня по вытяжке до 4 этажа. Пожарные сразу приступили к тушению. В 10:13 пожар был локализован и в 10:16 ликвидирован", - говорится в сообщении спасителей.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Пресс-служба сообщила, что на месте для тушения пожара работали две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Ранее "Страна" писала, что в пятницу, 10 июня, в Киеве на Подоле, возле станции метро "Тараса Шевченко", возник пожар.

Также мы рассказывали, что в Черкассах днем в четверг, 9 июня, загорелся ТЦ "Хрещатик Сити", пожар сопровождался задымлением, над зданием поднимался густой белый дым.