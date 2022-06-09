В Черкассах днем в четверг, 9 июня, загорелся ТЦ "Хрещатик Сити", пожар сопровождался задымлением, над зданием поднимался густой белый дым.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По данным пабликов, загорелась вытяжка. Как сообщается, возгорание уже локализовано. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели, официальной информации по пожару пока не было.

Ранее сообщалось, что в Харькове войска РФ уничтожили супермаркет.

Также писали, что после ракетного удара в Одессе загорелся торговый центр.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.