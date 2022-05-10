Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото пожара в торговом центре Одессы после ракетного удара.

Снимок появился в его Телеграм-канале.

По словам представителя "Евросолидарности", пострадали шесть человек.

Ранее "Страна" приводила данные оперативного командования "Юг", согласно которым по Одессе нанесен ракетный удар "Кинжалами". Три ракеты "Кинжал" по городу были выпущены самолетом Ту-22. Есть попадания в объекты туристической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.