Днем в пятницу, 10 июня, в Киеве на Подоле, возле станции метро "Тараса Шевченко", возник пожар. Там поднимаются черные клубы дыма. Предварительно, возгорание не связано с вражеской атакой.

Об этом сообщает столичный паблик "Реальный Киев". Также там публикуют видео и фото с места пожара.

Кроме того, в паблике, добавили, что, по информации их подписчиков, на Подоле загорелся трактор и утеплитель. Очевидица наблюдала, как рабочие пытались потушить пожар. После чего, вероятно, взорвался бензобак трактора, добавили в паблике.

Напомним, утром в Днепре вспыхнул мощный пожар. Губернатор заявил, что он не связан с атакой российских войск.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.