Утром в пятницу, 10 июня, в Днепре вспыхнул сильный пожар. Однако с вражеской атакой он не связан. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

О мощном пожаре утром 10 июня сообщили жители Днепра в социальных сетях. Они предположили, что он вспыхнул в результате попадания ракеты или падения ее осколков. Однако Резниченко эту информацию не подтвердил.

По его словам, пожар возник не из-за вражеской атаке, возгорание произошло на одном из предприятий города, спасатели огонь уже потушили.

Вместе с тем, по данным Резниченко, по Днепровскому району области утром был нанесен удар. Предварительно, без пострадавших, детали уточняются.

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