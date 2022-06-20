В ночь на 20 июня американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что сосредоточенных сил российской артиллерии в сочетании с малочисленными пехотными подразделениями по-прежнему недостаточно для успешного наступления в Северодонецке.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

По данным Института, россияне продолжают готовиться к наступлению на Славянск юго-восточнее Изюма и западнее Лимана.

Сообщается, что российские силы сосредоточены на укреплении оборонительных позиций на юге из-за недавних успешных украинских контратак вдоль границы Херсонской и Николаевской областей.

Успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта, пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.