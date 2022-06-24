По городу "прилетов" не было. Иллюстративное фото: nara.getarchive.net

В ночь с 23 на 24 июня россияне обстреляли пригород Запорожья. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной ОВА Александр Старух. 

Обстрел велся из РСЗО. По предварительной информации, повреждены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов у областного центра. 

По Запорожью "прилетов" не было. 

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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