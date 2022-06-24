Войска РФ обстреляли из РСЗО пригород Запорожья
В ночь с 23 на 24 июня россияне обстреляли пригород Запорожья. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной ОВА Александр Старух.
Обстрел велся из РСЗО. По предварительной информации, повреждены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов у областного центра.
По Запорожью "прилетов" не было.
Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.