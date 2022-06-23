Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о возможности упразднения границы России с Запорожской областью заявил, что "об этом речи не идет".

Напомним, захваченные россиянами Бердянск и Мелитополь находятся на так называемом "сухопутном пути в Крым", по южному побережью Азовского моря, а назначенные Россией "власти" неоднократно заявляли, что надеются на "присоединение" этих территорий к РФ.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.