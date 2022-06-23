Из-за войны в Украине Киев исключили из рейтинга самых комфортных городов мира Global Liveability Index по версии журнала The Economist. Из-за последствий вторжения РФ в нашу страну российские Москва и Санкт-Петербург опустились с 15-го и 13-го мест на 80-е и 88-е.

Результаты исследования The Economist Intelligence Unit (EIU) публикует The Economist.

Самым комфортным городом третий раз признали столицу Австрии Вену. До этого Вена становилась лидером рейтинга в 2018 и 2019 годах.

Второе место среди самых удобных городов заняла столица Дании Копенгаген, а третье – швейцарский город Цюрих. Всего в десятке самых комфортных – западноевропейские города, а также несколько городов Канады.

Самыми некомфорными для жизни среди 172 городов, включенных в рейтинг, признали Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

"Война в Украине имеет влияние на комфортность городов. В 2022 году у Киева нет баллов, потому что корреспонденту EIU пришлось отказаться от опроса, когда начались боевые действия. Москва и Санкт-Петербург опустились с 15-го и 13-го мест на 80-е и 88-е, поскольку сотни западных фирм ушли из России, а цензура ужесточилась. В других городах, затронутых эпидемией войны, таких как Будапешт и Варшава, показатели стабильности снизились по мере роста геополитической напряженности", - отметили авторы исследования.

Отметим, что Киев в 2019 году занимал 117-е место из 140, в 2020 году рейтинг не составлялся.

Напомним, в марте прошлого года Киев оказался на 99-м из 100 мест в рейтинге городов мира по качеству жизни.

Также мы писали, что в 2020 году Киев догнал Гамбург в рейтинге городов мира по стоимости жизни.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.