Украинская армия поднялись на три строчки в рейтинге самых боеспособных армий мира по версии индекса Global Fire Power. Теперь ВСУ находятся на 22 месте списка (год назад были на 25 месте), по соседству с Тайванем и Канадой. Всего в рейтинге представлены армии 140 отслеживаемых стран мира.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Global Firepower Index.

За Украина улучшила "Индекс силы" (PwrIndx) - 0,3266 против 0,4396 в прошлом году.

Лидерами рейтинга являются США, Россия и Китай. Кроме них в десятку вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Армия Украины находится перед Тайванем, но обошла армии Канады и Польши (23 и 24 места). Последнее 140-е место рейтинга занимает Бутан.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomerg, украинская армия плохо вооружена на случай конфликта с Россией. Проблема в том, что правительство не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России, пишет агентство. Также, по данным издания, у украинских войск может быть мало шансов использовать американское противотанковое оружие "Джавелин" и вооруженные беспилотники, недавно приобретенные у члена НАТО Турции.

Также сообщали, что с 2023 года военные в Украине будут получать вдвое больше минимальной зарплаты.