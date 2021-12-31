Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении с 2023 года минимальной заработной платы для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В указе говорится о том, что правительство обязано с 2023 года обеспечить минимальный размер зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. Указ вступил в силу с момента его опубликования, в четверг, 30 декабря.

Кроме того, Кабинет министров до 30 июня 2022 года должен внести в парламент законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Напомним, в октябре 2021 года Зеленский поручил выплатить все долги по зарплате военнослужащим ВСУ. Тогда сообщалось, что Кабмин должен внести в парламент вышеупомянутый законопроект до 31 декабря 2021 года.

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