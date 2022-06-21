Для ликвидации последствий убытков, нанесенных вторжением России, Украине понадобится до триллиона евро (1,1 трлн долларов) сторонней помощи, сообщил глава Европейского инвестиционного банка Вернер Гоер, передает Bloomberg.

"Я назвал триллион, потому что увидел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереальными, когда я смотрю на уровень разрушения в Украине", - сказал он.

Эта цифра появилась накануне встречи лидеров ЕС 23-24 июня в Брюсселе для обсуждения плана реконструкции Украины и ее заявки на членство в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры Украины разрушено в результате российского вторжения.

Также мы рассказывали, что во время визита в Ирпень президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС начали оказывать финансовую помощь для восстановления Украины.