Во время визита в Ирпень президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС начали оказывать финансовую помощь для восстановления Украины.

"Мы, европейцы, начали предоставление финансовой помощи для восстановления городов (Украины - Ред.), которые пострадали в результате военных действий", - заявил французский лидер.

Он также добавил, что Париж продолжит оказывать Киеву поддержку во всех формах, в том числе политическую.

Кроме того, Макрон сказал и европейские юристы "находятся рядом с украинскими властями", чтобы расследовать военные преступления.

Напомним, сегодня Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц находятся в Украине с визитом.

Ранее сообщалось, что в ЕС утвердили План восстановления Украины и уже готовы выделить 9 млрд евро.

Также мы писали, на каких условиях выделят Украине деньги для восстановления после войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня онлайн.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.