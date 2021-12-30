Киев поднялся на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index по сравнению с прошлым годом. Фото: "Страна"

В 2021 году Киев занял 82-е место в мировом рейтинге Smart City Index, поднявшись на 16 пунктов по сравнению с 2020-м.

Об этом сообщает руководитель цифровой трансформации (CDT0) Киева Петр Оленич в своем Telegram-канале.

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели (уровень охраны здоровья и безопасности, мобильность и т.п), а также опрос 15 тысяч местных жителей.

"Среди онлайн-сервисов в Киеве положительно отмечены покупка билетов на общественный транспорт, сервисы парковки, э-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются вопросами, которые беспокоят киевлян. Понимаю, что городу есть над чем работать и этот рейтинг, скорее просто показатель, что мы движемся в правильном направлении", - рассказал Петр Оленич.

По словам Оленича, в этом рейтинге Киев обогнал Рим, Стамбул и Лиссабон.

Топ-10 самых "умных" городов мира в 2021 году: 

  • Сингапур;
  • Цюрих, Швейцария;
  • Осло, Норвегия;
  • Тайбэй, Тайвань;
  • Лозанна, Швейцария;
  • Хельсинки, Финляндия;
  • Копенгаген, Дания;
  • Женева, Швейцария;
  • Окленд, Новая Зеландия;
  • Бильбао, Испания.

скриншот с Telegram-канала Оленича

Напомним, в прошлом году четыре украинских города попали в рейтинг по самым большим задержкам времени для автомобильного трафика. Среди них Одесса, Харьков и Днепр, а также Киев, который оказался на десятом месте в этом списке.

А по итогам прошлого года Украина заняла шестьдесят восьмую строчку в рейтинге стран по "индексу благополучия". 

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