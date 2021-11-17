В этом году Киев вошел в пятерку самых популярных в социальной сети Instagram объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое место занял исторический центр Рима.

Об этом сообщает Travel and Leisure.

Сервиса креативных ресурсов Design Bundles изучил, сколько раз в текущем году пользователи Instagram фотографируют и отмечают геолокацией туристические достопримечательности, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возглавляет список исторический центр Рима с примерно 61,2 миллионами отметок, за ним следуют Рио-де-Жанейро с примерно 45 миллионами и Венеция и ее лагуна с почти 25,8 миллионами. На четвертом месте идет Киев и на пятом исторический центр Флоренции.

Согласно статистике ЮНЕСКО , страной с наибольшим количеством посещаемых объектов ЮНЕСКО является Италия (58), за ней следуют Китай (56), Германия (51), Франция и Испания (49).

Напомним, в январе 2021 года Киев вошел в список ста наиболее зеленых городов мира. Согласно исследованию, на одного человека в Киеве приходится 82,3 кв. метра зеленых насаждений.

Также сообщалось, что ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из Списка всемирного наследия из-за планов построить высотки в городе.