Россия не готовит наступление в Запорожской области на Орехово, Гуляйполе или Каменское.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев со ссылкой на данные Сил обороны Запорожского края.

Вместе с тем он заявил, что противник копит силы в Васильевском и Пологовском районе и обстреливают из артиллерии населенные пункты на линии разграничения.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что РФ перебрасывает силы в Запорожскую область и готовит наступление на Славянск.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.