В оккупированном пгт Михайловка Васильевского района Запорожской области зафиксировали случай массового дезертирства в оккупационных войсках России.

Как сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в Facebook, по данным разведки, из местного общежития, где расквартированы оккупанты, скрылись в неизвестном направлении сразу 60 российских военнослужащих.

По свидетельству местных жителей, в данное время российское командование разыскивает своих солдат по всему району.

Напомним, еще в марте Генеральный штаб ВСУ сообщал, что среди военных РФ участились случаи дезертирства. Тогда Москва начала формировать новое подразделение из-за уровня потерь в Украине. В Генштабе уточнили, что морально-психологическое состояние дел у противника ухудшается, из-за чего растет количество случаев дезертирства и отказов выполнять приказы.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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