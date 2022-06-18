В течение сегодняшнего дня, 18 июня, из Запорожья откроют выезд частными автомобилями на временно оккупированные территории области.

Об этом сообщила Запорожская ОВА в своем Телеграм-канале.

"Сегодня, 18 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в заявлении.

На данный момент уже сформирована очередь автомобилей, ожидающих разрешения на выезд.

"Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - добавили администрации.

Ранее мы также писали, что в субботу, 18 июня, из Покровска (Донецкая область) во Львов отправится эвакуационный бесплатный поезд. Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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