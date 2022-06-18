В субботу, 18 июня, из Покровска (Донецкая область) во Львов отправится эвакуационный бесплатный поезд.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться.

Ранее мы писали, что несмотря на приостановленную эвакуацию, в начале июня из Лисичанска эвакуировали 66 человек, из них шестеро детей.

В то же время эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке уже невозможна. По словам губернатора Луганской области, сотни мирных жителей, укрывшихся на химическом заводе "Азот" в охваченном боями Северодонецке, больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны России.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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