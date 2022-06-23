В Черном море продолжается пожар на газовых буровых вышках, по которым ВСУ нанесли ракетный удар 20 июня.

Об этом свидетельствуют спутниковые фото NASA.

Напомним, в Украине заявили, что платформы использовались как пункты контроля части Черного моря.

"Власти" Крыма заявили, что было три удара по трём вышкам, на которых находилось в общей сложности 109 человек.

"Страна" подробно писала о том, что известно об ударах по газовым вышкам в Черном море.

Вышки ранее принадлежали Украине, но были захвачены РФ после аннексии Крыма.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.