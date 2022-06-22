В Харьковской области уже пятый день продолжается пожар на Шебелинском газоперерабатывающем заводе, но его уже удалось локализовать.

Об этом сообщил "Суспильному" председатель Изюмской РГА Степан Масельский.

Также он говорит, что распространения огня не должно произойти.

Пожар начался еще в субботу, 18 июня, после обстрела российскими войсками.

Ранее мы публиковали видео, как сегодня на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ вспыхнул пожар. В России заявляют об авиаударе.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.