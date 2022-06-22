Утром в среду, 22 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на МЧС пишут российские СМИ.

По данным спасателей, пожар вспыхнул на площади 50 "квадратов", угрозы распространения нет.

В российских телеграм-каналах пишут, что причиной пожара стал авиаудар по Новошахтинскому НПЗ. Судя по всему, отработал беспилотник.

Отметим, что Новошахтинский НПЗ находится в 10 километрах от украинской границы, контролируемой "ЛНР".

Напомним, вся нефтеперерабатывающая сфера Украины перестала работать из-за ракетных обстрелов россиян.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.