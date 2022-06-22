В Украине из-за целенаправленных ракетных обстрелов россиян перестала работать вся нефтеперерабатывающая сфера.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", - сказал Витренко.

Напомним, недавно ракетный удар был нанесен по нефтебазе в Днепре. До этого РФ неоднократно обстреливала НПЗ по всей Украине.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.