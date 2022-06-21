Украина подтвердила удар по буровым вышкам. В Одесской ОВА говорят, что на них были мини-гарнизоны
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил удар ВСУ по буровым платформам в Чёрном море.
По словам Братчука, они использовались как пункты контроля части Черного моря.
"На тех вышках, о которых идет речь, Россия организовала маленькие гарнизоны. Притянула туда средства противовоздушной обороны, в том числе для радиолокационной борьбы, разведки. То есть эти платформы превратились в такие пункты укрепления, которые помогали и помогают россиянам контролировать северо-западную часть Черного моря", – сказал Братчук.
Он заявил, что это был удар на упреждение и предложил дождаться официальной информации.
Сам остров Змеиный россияне также пытаются превратить в пункт слежения.
"Говорим о системе противовоздушной обороны, о ракетных системах залпового огня, … о радиолокации, разведке и, пока что, о гарнизоне", - сказал Братчук.
"Страна" подробно писала о том, что известно об ударах по газовым вышкам в Черном море.
Напомним, Минобороны РФ подтвердило вчерашний удар крылатыми ракетами по Одесской области, назвав это ответом на атаку украинский войск на газодобывающие платформы в Черном море (которые ранее принадлежали Украине, но были захвачены РФ после аннексии Крыма).
Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.