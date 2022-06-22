В среду, 22 июня, россияне выпустили семь ракет по Николаеву. В это время в городе была объявлена воздушная тревога, по состоянию на 13:10 ее уже отменили.

Об ударе в Teelgram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По данным Кима, по городу ударили семью ракетами. Подробностей губернатор не сообщил, уточнив, что он находился с инспекцией в районе, которую из-за обстрела пришлось прервать.

Жители Николаева сообщают, что они видели летящие ракеты и что над городом поднимается столб черного дыма.

Между тем, около 11:00 "не мешать работать ВСУ" призвал спикер Одесской ОВА Братчук призвал. Он заявил, что ответы на вопросы "Что? Где? Когда?" будут даны позже.

Напомним, после обстрела города Николаев 21 июня один человек погиб и трое раненых.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.