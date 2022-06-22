Жители города видят дым. Скриншот из видео

В среду, 22 июня, россияне выпустили семь ракет по Николаеву. В это время в городе была объявлена воздушная тревога, по состоянию на 13:10 ее уже отменили. 

Об ударе в Teelgram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. 

По данным Кима, по городу ударили семью ракетами. Подробностей губернатор не сообщил, уточнив, что он находился с инспекцией в районе, которую из-за обстрела пришлось прервать. 

Жители Николаева сообщают, что они видели летящие ракеты и что над городом поднимается столб черного дыма.

Ким - об ударе по Николаеву

Между тем, около 11:00 "не мешать работать ВСУ" призвал спикер Одесской ОВА Братчук призвал. Он заявил, что ответы на вопросы "Что? Где? Когда?" будут даны позже.

Братчук - о ситуации 22 июня

Напомним, после обстрела города Николаев 21 июня один человек погиб и трое раненых

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.