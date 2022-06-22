Под завалами многоэтажки в Золочеве Харьковской области, разрушенной сегодня российской ракетой, нашли тела трех человек.

Об этом сообщил "Суспильному" глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

По его словам, погибли двое мужчин 47 и 52 лет и одна женщина 51 года.

Ранее стало известно, что в результате сегодняшних минометных обстрелов села Пришиб Харьковской области погибли пять местных жительниц.

А вчера при обстрелах Харькова и области погибли 15 человек.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.