В завалах многоэтажки в городе Золочев под Харьковом нашли тела трех мирных жителей. Фото
Под завалами многоэтажки в Золочеве Харьковской области, разрушенной сегодня российской ракетой, нашли тела трех человек.
Об этом сообщил "Суспильному" глава Золочевской общины Виктор Коваленко.
По его словам, погибли двое мужчин 47 и 52 лет и одна женщина 51 года.
Ранее стало известно, что в результате сегодняшних минометных обстрелов села Пришиб Харьковской области погибли пять местных жительниц.
А вчера при обстрелах Харькова и области погибли 15 человек.
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.