В Московской области днем в четверг, 23 июня, возник мощный пожар. Там горит цех лакокрасочных изделий.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

На кадрах видно, как в небо поднимаются огромные клубы черного дыма.

Сообщается, что пожар возник в городе Электроугли. За час площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратов.

Возгорание произошло в трехэтажном здании, где располагается цех с растворителями и лакокрасочными изделиями. Спасатели уже на месте. Однако потушить пожар еще не удалось. Сложность в том, что на предприятии находятся 10 емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью, которые периодически взрываются.

Ранее сообщалось, что вчера на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ вспыхнул пожар.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.