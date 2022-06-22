Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий сегодняшнего обстрела города Чугуева в Харьковской области.

Снимки появились в Телеграм службы.

По данным ГСЧС, в результате обстрела произошло три пожара и немало разрушений. Почти одновременно горели два частных гаража, хозяйственная постройка и магазин.

К ликвидации этих пожаров были привлечены спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС. Последний очаг пожара ликвидирован в 11:07. Общая площадь поражения огнем составила около 170 кв. метров.

Кроме того, спасатели работали еще по одному адресу, где вытащили из-под завалов объекта городского теплоснабжения тела двух погибших женщин.

Ранее об обстрелах Чугуева рассказывала мэр города Галина Минаева.

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