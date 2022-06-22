Мэр Чугуева, где сегодня сообщали об обстрелах, Галина Минаева в комментарии "Стране" рассказала детали об ударах по городу.

По ее словам, двумя погибшими в результате вражеского удара по Харьковской области были сотрудники местного коммунального предприятия.



"Второй день подряд город обстреливается, вчера было шесть погибших и были раненые. Сегодня с самого утра также были обстрелы - к сожалению, также есть погибшие, которые являются работниками нашего коммунального предприятия, есть раненые", - говорит она.

Также Минаева сообщила, что после утренних обстрелов российские войска снова ударили по Чугуева.

"Только что снова были "прилеты" в город - попали в жилые дома. Сейчас информация по раненным уточняется. В одном доме точно никого не было, по другим - ситуация сейчас выясняется", - сказала мэр.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.