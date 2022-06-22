В Киеве сообщили о риске ракетных ударов и рассказали о связи безопасности в столице с ситуацией на востоке
Командующий обороной Киева Александр Павлюк считает, что безопасность в столице Украины зависит от ситуации на востоке.
Об этом он сказал в интервью "Укринформу".
По его словам, "в случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление".
Но сейчас Киеву больше угрожают ракетные удары
"Есть этому много примеров. Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется", – сказал он.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
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