Командующий обороной Киева Александр Павлюк считает, что безопасность в столице Украины зависит от ситуации на востоке.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

По его словам, "в случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление".

Но сейчас Киеву больше угрожают ракетные удары

"Есть этому много примеров. Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется", – сказал он.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.