Мэр Славянска Вадим Лях рассказал о том, что город снова подвергся атаке со стороны оккупантов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь выдались тяжелыми для нашей громады. Наш город подвергся обстрелам. Его окраины: микрорайон Северный. Есть раненый, жертв удалось избежать", - сказал Лях.

Он напомнил, что в городе проходит эвакуация и призвал жителей выезжать.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.