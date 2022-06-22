Американский Институт изучения войны в ночь на 22 июня опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска провели несколько успешных наступлений в населённых пунктах юго-восточнее Северодонецка 21 июня и в ближайшие дни могут угрожать Лисичанску, избегая при этом сложного встречного форсирования реки Северский Донец.

Об этом говорится в сводке, опубликованной на сайте Института.

В частности, по данным Института, российские силы, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели, однако им, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

Также сообщается, что российские силы продолжали штурмовать населенные пункты вдоль трассы Т1302 Лисичанск-Бахмут, чтобы перекрыть украинские наземные линии коммуникации.

"Кремль недавно сменил командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России и, возможно, уволил командующего Южным военным округом и назначил нового главнокомандующего российскими войсками в Украине, что указывает на продолжающуюся дисфункцию Кремля в ведении войны", - считают эксперты Института.

Кроме того, сообщается, что российские операции на направлении Изюм — Славянск все чаще приостанавливаются, поскольку российские силы отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

По данным Института, российские войска, вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец недалеко от границы Херсонской и Николаевской областей, где был расположен украинский плацдарм.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.