Спасатели спустя 108 часов потушили пожар на нефтебазе под Днепром, вспыхнувший после ракетного удара
В четверг, 23 июля, спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, пожар длился 108 часов. Из-за удара по нефтебазе и пожара погибли три человека, еще 14 - пострадали, 8 из них сейчас в больнице.
Напомним, ракетный удар, в результате которого загорелась нефтебаза, был нанесен 18 июня.
Также мы писали о том, что на нефтебазе под Днепром из-за пожара после ракетного удара взорвался резервуар с топливом.
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