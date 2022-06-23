В четверг, 23 июля, спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, пожар длился 108 часов. Из-за удара по нефтебазе и пожара погибли три человека, еще 14 - пострадали, 8 из них сейчас в больнице.

Напомним, ракетный удар, в результате которого загорелась нефтебаза, был нанесен 18 июня.

Также мы писали о том, что на нефтебазе под Днепром из-за пожара после ракетного удара взорвался резервуар с топливом.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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