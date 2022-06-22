В Днепре сегодня вечером неизвестный из окна сбросил гранату во двор, когда там гуляли дети. Пострадал ребенок, а злоумышленника задержали.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующее видео.

Произошло это в районе 19.30 на жилом районе Тополь.

Сообщается, что пострадал 11-летний мальчик. На видео видно, что граната прилетает одному человеку прямо в ноги и он самостоятельно, но прихрамывая, покидает место взрыва.

Также из-за взрыва у припаркованных автомобилей повылетали окна.

Позже появилась информация, что злоумышленника задержали.

Ранее мы рассказывали, как в присутствии детей пьяный мужчина выстрелил в голову подруги под Киевом.

Также мы публиковали видео, как пьяный офицер устроил стрельбу в Киеве, когда рядом играли дети.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.