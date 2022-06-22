Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил взрыв машины нардепа Алексея Ковалева, перешедшего на сторону России. В каком состоянии Ковалев, еще выясняется.

Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - заявил он.

Ранее о том, что в Херсонской области был автомобиль исключенного из "Слуги народа" нардепа Ковалева взорван, сообщил его коллега из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Он заявил, что Ковалев убит.

Позже появились сведения, что Ковалёв не пострадал.

Также в Херсонской области сегодня в оккупированной Чернобаевке подорвали авто назначенного россиянами "главы администрации".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.