Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что в Херсонской области убит перешедший на сторону России нардеп Алексей Ковалёв, который был исключён из фракции "Слуга народа".

Гончаренко также публикует видео подорванного автомобиля Daewoo Lanos.

Отметим, что ранее периодически появляются сообщения об убийствах или ранениях перешедших на сторону России граждан Украины в захваченных областях. Но зачастую они не подтверждаются. Так, например, оказалась фейком информация о подрыве "главы администрации Херсонской области Сальдо".

Вместе с тем ранее мы писали, что Офис Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева.

После этого в "Слуге народа" открестились от Ковалёва.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как наказали перешедшего на сторону России "слугу народа" Ковалева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.