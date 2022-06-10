Перешедшему на сторону россиян в Херсонской области нардепу Алексею Ковалеву, избранному от "Слуги народа", заблокировали доступ ко всем средствам связи и работы в парламенте.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "влиятельного и владеющего ситуацией собеседника" в Верховной Раде.

По его словам, сейчас у Ковалева нет ни электронной подписи, ни доступа к системе электронного документооборота. Также его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, а помощников уволили.

Как писала "Страна", в Украине завели уже больше полутысячи дел за пособничество России - коллаборационизм.

Ранее "Страна" разбиралась, кого называет коллаборантом принятый ранее закон и какую политику ведут в этом направлении украинские власти. Напомним, закон о коллаборантах в Украине вступил в силу в конце апреля. По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.