Перешедший на сторону россиян херсонский нардеп Алексей Ковалев, которому заблокировали доступ ко всем средствам связи и работы в парламенте, получил почти 40 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве в январе и феврале.

Об этом со ссылкой на данные Верховной Рады сообщают "Украинские новости".

За январь компенсация составила 20 тысяч гривень, за февраль - 18,9 тысяч.

Компенсация аренды жилья Ковалева за январь

Компенсация аренды жилья Ковалева за февраль

Напомним, сейчас у Ковалева нет ни электронной подписи, ни доступа к системе электронного документооборота. Также его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, а помощников уволили.

Ранее в партии "Слуга народа" открестилась от своего бывшего однопартийца нардепа Алексея Ковалева, который заявлял, что Россия "пришла в Херсон навсегда".

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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