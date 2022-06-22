В Херсонской области совершено покушение на назначенного Россией "главу военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева, он легко ранен.

Об этом сообщили российскому РИА Новости в "администрации" поселка.

Также выложено видео с места происшествия. На кадрах видно иссеченное осколками авто. Неизвестный мужчина в камуфляже, которого показывают со спины, рассказывает, что покушение было совершено около 8 часов утра.

"Сегодня без десяти восемь выехали на работу... Проезжали по улице, раздался взрыв... Все живы", - говорит он.

Часть его слов не слышна из-за ветра, заглушающего голос. Взрывчатка была заложена в старых шинах, брошенных в траве под кустами. "Мина направленная, все осколки пошли на дорогу", – комментирует голос за кадром.

Напомним, Чернобаевка - это поселок городского типа в Белозерском районе Херсонской области. Там расположен аэропорт Херсона. Сейчас эта территория оккупирована российскими захватчиками. При этом именно в Чернобаевке с завидным постоянством взрывались скопления военной техники врага и склады боеприпасов. Последний такой взрыв прогремел 2 мая.

Только сегодня нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Херсонской области убит перешедший на сторону России нардеп Алексей Ковалёв, который был исключён из фракции "Слуга народа".

Гончаренко также опубликовал видео подорванного автомобиля Daewoo Lanos.

Отметим, что ранее периодически появляются сообщения об убийствах или ранениях перешедших на сторону России граждан Украины в захваченных областях. Но зачастую они не подтверждаются. Так, например, оказалась фейком информация о подрыве "главы администрации Херсонской области Сальдо".

Ранее мы писали, что Офис генпрокурора Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева.

После этого в "Слуге народа" открестились от Ковалёва.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как наказали перешедшего на сторону России "слугу народа" Ковалева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.