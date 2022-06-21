В оккупационной "администрации" Херсонской области заявили, что планируют провести "референдум" по присоединению к РФ этой осенью.

Об этом заявил "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов, пишет "РИА Новости".

Напомним, ранее Кирилл Стремоусов заявлял о планах провести "референдум" по присоединению к РФ до конца года.

Также мы писали о том, что в оккупированной Запорожской области назначенный Россией представитель "администрации" Владимир Рогов заявил, что в регионе уже идет подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России, она займет несколько месяцев, а сам он пройдет в этом году.

Между тем, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины отбросили войска РФ с первой линии обороны и сейчас российские военные укрепляются на второй и третьей линии обороны. В Херсонской ОВА рассказали, что такая ситуация наблюдается в последние две недели.

Также мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинская армия находится в 15-18 километрах от Херсона. При этом советник Ермака призвал не очень радоваться по этому поводу, поскольку 18 километров на войне можно идти полгода.