Полиция предотвратила теракт против руководства страны. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире государственного канала "Рада"

По его словам, теракт удалось предотвратить благодаря информации, полученной от оперативных источников. На кого именно затевалось покушение, и кто его планировал, пока не сообщается. Детали он обещал обнародовать позже.

"Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом значительно больше", - сказал Енин.

Как уточнил источник "Страны" в МВД, речь идёт о покушении в конце февраля - то есть эпизода в начале войны.

"Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", - сказал источник.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в Киеве и области в последнее время действительно активизировались диверсионно-разведывательные группы РФ, из-за которых городские власти усилили проверки граждан на улице без спецпропусков во время действия комендантского часа. Эти ДРГ планируют совершать теракты в регионе.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении теракта в Запорожье. По сообщению правоохранителей, мужчина замаскировал взрывчатку под костыль, сейчас следователи отрабатывают версию причастности российских спецслужб.