Назначенные Россией "власти Запорожской области" заявили о том, что сегодняшний взрыв, который слышали жители Бердянска, был терактом. Подробности обещают рассказать позже.

Также в Телеграм появилось новое видео пожара в Бердянске.

Вскоре после заявления о теракте в городе сообщили, что потушили масштабный пожар на подстанции, из-за которого треть города осталась без света.

При этом "власти" добавили, что на подстанции произошло короткое замыкание, а за ним прозвучали два хлопка, после чего вспыхнул пожар. Что стало причиной замыкания, пока неизвестно.

Ранее "Страна" писала, что в городе взорвалась электроподстанция, а часть Бердянска осталась без света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.